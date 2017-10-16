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08:17 (мск), источник: АиФ Омск

Почти 90 тысяч омичей участвовали в городском субботнике

Он подвёл итог осеннего месячника чистоты в Омске.

Источник: РИА "Новости"

90 тысяч омичей вышли на осенний общегородской субботник. В работах было задействовано около 1 000 единиц специализированной техники — автотранспорта, погрузчиков и т.д., сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Всего за время субботника было вывезено 11 500 кубических метров мусора, облагорожены 1 400 гектаров газонов, окрашены 90 электрических опор, подверглись покраске и 17 остановочных павильонов, а также почти 6 000 погонных метров различных ограждений, высажено порядка 2 000 деревьев и кустарников.

Всего в месячнике чистоты, финальным аккордом которого стал городской субботник, во всех благоустроительных работах приняло участие свыше 150 000 омичей, а объем вывезенного мусора превысил 20 000 кубометров.

«Искренне благодарю всех, кто принял участие в генеральной уборке города, кто работал во время общегородского субботника и в целом во время осеннего месячника по благоустройству. Проделана огромная работа, результаты которой очевидны. Город входит в зиму чистым — и это наша общая заслуга», — поблагодарил горожан исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

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