Почти 90 тысяч омичей участвовали в городском субботнике

Источник: РИА "Новости"

90 тысяч омичей вышли на осенний общегородской субботник. В работах было задействовано около 1 000 единиц специализированной техники — автотранспорта, погрузчиков и т.д., сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Всего за время субботника было вывезено 11 500 кубических метров мусора, облагорожены 1 400 гектаров газонов, окрашены 90 электрических опор, подверглись покраске и 17 остановочных павильонов, а также почти 6 000 погонных метров различных ограждений, высажено порядка 2 000 деревьев и кустарников.

Всего в месячнике чистоты, финальным аккордом которого стал городской субботник, во всех благоустроительных работах приняло участие свыше 150 000 омичей, а объем вывезенного мусора превысил 20 000 кубометров.