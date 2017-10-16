Почти 90 тысяч омичей участвовали в городском субботнике
Он подвёл итог осеннего месячника чистоты в Омске.
Он подвёл итог осеннего месячника чистоты в Омске.
90 тысяч омичей вышли на осенний общегородской субботник. В работах было задействовано около 1 000 единиц специализированной техники — автотранспорта, погрузчиков и т.д., сообщает
Всего за время субботника было вывезено 11 500 кубических метров мусора, облагорожены 1 400 гектаров газонов, окрашены 90 электрических опор, подверглись покраске и 17 остановочных павильонов, а также почти 6 000 погонных метров различных ограждений, высажено порядка 2 000 деревьев и кустарников.
Всего в месячнике чистоты, финальным аккордом которого стал городской субботник, во всех благоустроительных работах приняло участие свыше 150 000 омичей, а объем вывезенного мусора превысил 20 000 кубометров.
«Искренне благодарю всех, кто принял участие в генеральной уборке города, кто работал во время общегородского субботника и в целом во время осеннего месячника по благоустройству. Проделана огромная работа, результаты которой очевидны. Город входит в зиму чистым — и это наша общая заслуга», — поблагодарил горожан исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.