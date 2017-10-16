С 16 по 18 октября десятки улиц Ростова останутся без электричества

16 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в садоводстве по ул. Сахалинсой; ул. Славинской; ул. Вавилова 56−88, 69−85; ул. Королева 1 Б, 1 В, 1 Г; ул. Неклиновская; ул. Смелая; ул. Ольгинская; ул. Облиевская; ул. Полоцкая; ул. Днепроградская; ул. Монтажная; ул. Инженерная; пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; С/Т «Импульс»; С/Т «Ригель».

17 октября с 09:00 до 17:00 электричество отключат на пер. Анри Барбюса 1−15, 2−18; пер. Барнаульский 4−12, 5−9; пер. Бобруйский 2−14, 3−15; пер. Виражный 5−19; пер. Готвальда 1−21, 2−18; пер. Жигулёвский 2−6, 3−5; ул. Загорская 70, 72; пер. Зеркальный 1−15, 2−18; ул. Петрашевского 1−35, 2−12; ул. Портовая 30, 2−72, 5−33; пер. Профильный 1−9, 2−4; пер. Юных Коммунаров 1−13, 2−10; ул. Заводская 5−37, 2−18; ул. Пржевальского 29−49; ул. Магнитогорская 36−46, 7, 7А, 7Б, 7В; ул. Урицкого 58−72, 78/12.