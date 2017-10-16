Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Секс сокращает жизнь
Умер актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
8Веселое кладбище в Румынии
09:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С 16 по 18 октября десятки улиц Ростова останутся без электричества

В связи с проведением плановых работ на линиях электропередач, десятки улиц Ростова будут обесточены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ростовские электросети.

16 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в садоводстве по ул. Сахалинсой; ул. Славинской; ул. Вавилова 56−88, 69−85; ул. Королева 1 Б, 1 В, 1 Г; ул. Неклиновская; ул. Смелая; ул. Ольгинская; ул. Облиевская; ул. Полоцкая; ул. Днепроградская; ул. Монтажная; ул. Инженерная; пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; С/Т «Импульс»; С/Т «Ригель».

17 октября с 09:00 до 17:00 электричество отключат на пер. Анри Барбюса 1−15, 2−18; пер. Барнаульский 4−12, 5−9; пер. Бобруйский 2−14, 3−15; пер. Виражный 5−19; пер. Готвальда 1−21, 2−18; пер. Жигулёвский 2−6, 3−5; ул. Загорская 70, 72; пер. Зеркальный 1−15, 2−18; ул. Петрашевского 1−35, 2−12; ул. Портовая 30, 2−72, 5−33; пер. Профильный 1−9, 2−4; пер. Юных Коммунаров 1−13, 2−10; ул. Заводская 5−37, 2−18; ул. Пржевальского 29−49; ул. Магнитогорская 36−46, 7, 7А, 7Б, 7В; ул. Урицкого 58−72, 78/12.

А с 16 по 18 октября каждый день с 09:00 до 16:00 свет будут отключать на ул. Катаева 120−146, 155−185 и пер. Скрыпника 18−26, 15−23.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь