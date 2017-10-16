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08:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская полиция открыла охоту на лысую резину

Сотрудники ГИБДД начнут проверять машины, как только выпадет снег.

Источник: РИА "Новости"

Технический регламент Таможенного союза, вступивший в силу с 1 января 2015 года, достаточно жёстко указывает временные рамки, в которые автовладельцы обязаны «переобувать» машины с летней на зимнюю резину. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении ГИБДД, полиция надеется на здравомыслие хозяев авто и напоминает, что штраф за это нарушение сейчас составляет 500 рублей.

 — Инспекторы готовы выехать в рейды, как только в крае выпадет снег, — отметил государственный инспектор отдела пропаганды ГИБДД МВД по Хабаровскому краю Ольга Голубева. По закону летние автошины разрешено использовать с марта по ноябрь, зимние с шипами — с сентября по май, «липучки» — круглый год. Госавтоинспекция будет не только контролировать соответствие автообуви сезону, но и смотреть за остаточной высотой протектора, которая должна насчитывать минимум 1,6 мм.

Поменять в Хабаровске летнюю резину на зимнюю сейчас стоит около 650 рублей, в сервисах центра города дороже, на окраинах и в пригороде — дешевле. Автолюбителям стоит помнить, как коварен самый первый гололёд — после расслабленного вождения летом стиль управления не успевает перестроиться, в результате полиция фиксирует всплеск аварий.

Кстати, в Госдуме предлагают увеличить штраф за езду зимой на летней резине до 2 тыс рублей, наказывать рублём будут и за использование «лысых» или поврежденных покрышек.

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