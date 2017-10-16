Бригаду судей отстранили от судейства после матча «Пахтакор» — «Коканд-1912»

Источник: Podrobno.uz

Комитет рассмотрел работу арбитров матча 24-го тура чемпионата страны «Пахтакор» — «Коканд-1912», который прошел 14 октября, сообщает пресс-служба федерации.

Читайте также Какой будет школьная форма в Узбекистане?

Действия бригады судей во главе с Вадимом Агишевым и его помощниками Баходиром Бахромовым и Набижоном Рузимовым во время матча были рассмотрены научно-методическим комитетом ФФУ. В ходе собрания члены комитета во главе с Владимиром Штерном пришли к заключению, что судьи неудовлетворительно справились со своей работой и не контролировали ход встречи.

Исходя из этого, комитет судей и инспекторов ФФУ приняли решение отстранить Вадима Агишева, его помощников Баходира Бахромова и Набижона Рузимова, а также резервного арбитра Аскера Наджафалиева от судейской деятельности до конца сезона Высшей лиги, Молодежного чемпионата, Первой лиги и Кубка страны.