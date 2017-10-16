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09:04 (мск), источник: Podrobno.uz

Бригаду судей отстранили от судейства после матча «Пахтакор» — «Коканд-1912»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет судей и инспекторов Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) провел экстренное заседание касательно работы судей матча 24-го тура Высшей лиги «Пахтакор» — «Коканд-1912».

Источник: Podrobno.uz

Комитет рассмотрел работу арбитров матча 24-го тура чемпионата страны «Пахтакор» — «Коканд-1912», который прошел 14 октября, сообщает пресс-служба федерации.

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Действия бригады судей во главе с Вадимом Агишевым и его помощниками Баходиром Бахромовым и Набижоном Рузимовым во время матча были рассмотрены научно-методическим комитетом ФФУ. В ходе собрания члены комитета во главе с Владимиром Штерном пришли к заключению, что судьи неудовлетворительно справились со своей работой и не контролировали ход встречи.

Исходя из этого, комитет судей и инспекторов ФФУ приняли решение отстранить Вадима Агишева, его помощников Баходира Бахромова и Набижона Рузимова, а также резервного арбитра Аскера Наджафалиева от судейской деятельности до конца сезона Высшей лиги, Молодежного чемпионата, Первой лиги и Кубка страны.

Кроме того, инспектор судей Игорь Нихочин также отстранен от своей деятельности до конца сезона Высшей лиги, Молодежного чемпионата, Первой лиги и Кубка страны за высокую оценку работы вышеуказанной бригады судей.

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