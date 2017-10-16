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08:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пианист Денис Мацуев поздравил жителей Иркутской области с 80-летием региона

Известный музыкант записал видео с приветствием перед выступлением со Светлановского зала Московского международного дома музыки.

Народный артист России, пианист, уроженец Иркутска Денис Мацуев поздравил жителей Иркутской области с 80-летием региона. Находясь в Светлановском концертном зале Московского международного дома музыки перед выступлением, он записал на видео приветственные слова в адрес горожан областного центра 13 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу Дениса Мацуева в социальной сети Facebook.

«Необычный концерт. Мы будем праздновать юбилей моей родной, любимой Иркутской области. На сцене со мной будет находиться губернаторский симфонический оркестр Иркутска. Сегодня будет очень много гостей, жителей столицы Приангарья, коренных жителей областного центра, проживающих сейчас в разных территориях России. Для меня Иркутск, Приангарье — это совершенно удивительная история, всегда потрясающее настроение», — сказал в видеообращении Денис Мацуев.

Известный пианист отметил, что для всех жителей Иркутской области он всегда выходит на сцену, делает различные фестивали. И сейчас поздравляет всех уроженцев с 80-летием региона.

Напомним, что Денис Мацуев принял участие в концерте, посвященном 80-летию Приангарья. Пианист исполнил увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» П. Чайковского и концерт № 4 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова.

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