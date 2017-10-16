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09:54 (мск), источник: Калининград.Ru

На неделе в Калининградской области потеплеет до +18°С

На рабочей неделе синоптики обещают улучшение погоды в Калининградской области. Такой прогноз опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 69% 758 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Калининград.Ru

В понедельник и вторник, 16 и 17 октября, в регионе потеплеет до +18°С, а в остальные будние дни воздух будет прогреваться до +15… +16°С. В ночное время столбики термометров покажут +8… +10°С.

Всю рабочую неделю в Калининградской области будет держаться переменная облачность. Небольшие осадки возможны только в пятницу, 20 октября. Их вероятность составляет 71%.

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