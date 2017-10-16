В Воронеже потеплеет в середине недели
Потепление придет в Воронеж в среду, 18 октября. Столбик термометра днем поднимется до +17 градусов.
Потепление придет в Воронеж в среду, 18 октября. Столбик термометра днем поднимется до +17 градусов.
Дневная температура будет достигать этой отметки до конца рабочей недели. При этом почти каждый день возможны осадки.
Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 16 октября, будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой кратковременный дождь. Ветер
Во вторник, 17 октября, будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ветер
В среду, 18 октября, ночью будет около +6 градусов, днем же потеплеет до +17 градусов. Ветер
В ночь на четверг, 19 октября, потеплеет до +12 градусов, дневная температура вновь поднимется до +17. Ночной
В пятницу, 20 октября, ночью будет от +11 до +13, днем от +15 до +17 градусов.