В Воронеже потеплеет в середине недели

Источник: РИА "Воронеж"

Дневная температура будет достигать этой отметки до конца рабочей недели. При этом почти каждый день возможны осадки.

Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 16 октября, будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9−14 м/сек. Температура от +7 до +9 градусов. Теплее всего в этот день было в 1993 году (+21,5 градуса), холоднее всего — в 1976 году (-8,8 градуса).

Во вторник, 17 октября, будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 6−11 м/сек. Температура ночью от +3 до +5, днем от +11 до +13 градусов.

В среду, 18 октября, ночью будет около +6 градусов, днем же потеплеет до +17 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/сек. Осадков не ожидается.

В ночь на четверг, 19 октября, потеплеет до +12 градусов, дневная температура вновь поднимется до +17. Ночной северо-западный ветер 3−8 м/сек днем усилится до 5−10 м/сек. Осадков не будет.