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09:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже потеплеет в середине недели

Потепление придет в Воронеж в среду, 18 октября. Столбик термометра днем поднимется до +17 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 69% 758 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Дневная температура будет достигать этой отметки до конца рабочей недели. При этом почти каждый день возможны осадки.

Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 16 октября, будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9−14 м/сек. Температура от +7 до +9 градусов. Теплее всего в этот день было в 1993 году (+21,5 градуса), холоднее всего — в 1976 году (-8,8 градуса).

Во вторник, 17 октября, будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 6−11 м/сек. Температура ночью от +3 до +5, днем от +11 до +13 градусов.

В среду, 18 октября, ночью будет около +6 градусов, днем же потеплеет до +17 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/сек. Осадков не ожидается.

В ночь на четверг, 19 октября, потеплеет до +12 градусов, дневная температура вновь поднимется до +17. Ночной северо-западный ветер 3−8 м/сек днем усилится до 5−10 м/сек. Осадков не будет.

В пятницу, 20 октября, ночью будет от +11 до +13, днем от +15 до +17 градусов. Юго-западный ветер ночью 6−11 м/сек, днем 8−13 м/сек. Возможен дождь.

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