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09:12 (мск), источник: Sputnik

Снова в школу: в узбекской армии появятся бесплатные курсы для солдат

Военные будут проходить обучение по пяти предметам с общим объемом учебной нагрузки 190 часов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Правительство Узбекистана поручило Академии Вооруженных Сил совместно с рядом других профильных структур до середины ноября разработать программу проведения в воинских частях ежегодных занятий в мае-декабре для подготовки военнослужащих, в том числе пограничников, к поступлению на учебу в вузы.

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Планируется, что солдаты пройдут обучение не более чем по пяти предметам с общим объемом учебной нагрузки 190 часов. При этом максимальная нагрузка на один предмет не может превышать 50 часов.

Лекции будут проводить преподаватели учреждений высшего, среднего специального и профессионального, а также общего среднего образования, расположенных рядом с частями. При этом Кабмин обязал военное руководство организовать транспортировку учителей в воинские части и обратно.

Преподавателям, ведущим занятия для военных, установят персональные надбавки в размере до 50% к должностному окладу за счет средств директорского фонда по стимулированию отличившихся работников.

Кроме того, правительство поручило Минвузу срочно заняться оснащением библиотек военных частей литературой и электронными пособиями для проведения занятий. Еще один интересный момент — в частях, которые расположены в отдалении свыше 50 километров от населенных пунктов, занятия будут проводить дистанционно с использованием аудио- и видеолекций.

Напомним, что в постоянно публикуемых докладах и обзорах армий стран мира ведущие международные институты раз за разом называют Вооруженные силы Узбекистана одними из самых боеспособных в СНГ. Так, например, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии, войдя в топ 50 в последнем исследовании экспертов Global Firepower.

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 Снова в школу: в узбекской армии появятся бесплатные курсы для солдат
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