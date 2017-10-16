Снова в школу: в узбекской армии появятся бесплатные курсы для солдат

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Правительство Узбекистана поручило Академии Вооруженных Сил совместно с рядом других профильных структур до середины ноября разработать программу проведения в воинских частях ежегодных занятий в мае-декабре для подготовки военнослужащих, в том числе пограничников, к поступлению на учебу в вузы.

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Планируется, что солдаты пройдут обучение не более чем по пяти предметам с общим объемом учебной нагрузки 190 часов. При этом максимальная нагрузка на один предмет не может превышать 50 часов.

Лекции будут проводить преподаватели учреждений высшего, среднего специального и профессионального, а также общего среднего образования, расположенных рядом с частями. При этом Кабмин обязал военное руководство организовать транспортировку учителей в воинские части и обратно.

Преподавателям, ведущим занятия для военных, установят персональные надбавки в размере до 50% к должностному окладу за счет средств директорского фонда по стимулированию отличившихся работников.

Кроме того, правительство поручило Минвузу срочно заняться оснащением библиотек военных частей литературой и электронными пособиями для проведения занятий. Еще один интересный момент — в частях, которые расположены в отдалении свыше 50 километров от населенных пунктов, занятия будут проводить дистанционно с использованием аудио- и видеолекций.