Снова в школу: в узбекской армии появятся бесплатные курсы для солдат
Военные будут проходить обучение по пяти предметам с общим объемом учебной нагрузки 190 часов.
Военные будут проходить обучение по пяти предметам с общим объемом учебной нагрузки 190 часов.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Правительство Узбекистана поручило Академии Вооруженных Сил совместно с рядом других профильных структур до середины ноября разработать программу проведения в воинских частях ежегодных занятий в
Планируется, что солдаты пройдут обучение не более чем по пяти предметам с общим объемом учебной нагрузки 190 часов. При этом максимальная нагрузка на один предмет не может превышать 50 часов.
Лекции будут проводить преподаватели учреждений высшего, среднего специального и профессионального, а также общего среднего образования, расположенных рядом с частями. При этом Кабмин обязал военное руководство организовать транспортировку учителей в воинские части и обратно.
Преподавателям, ведущим занятия для военных, установят персональные надбавки в размере до 50% к должностному окладу за счет средств директорского фонда по стимулированию отличившихся работников.
Кроме того, правительство поручило Минвузу срочно заняться оснащением библиотек военных частей литературой и электронными пособиями для проведения занятий. Еще один интересный момент — в частях, которые расположены в отдалении свыше 50 километров от населенных пунктов, занятия будут проводить дистанционно с использованием аудио- и видеолекций.
Напомним, что в постоянно публикуемых докладах и обзорах армий стран мира ведущие международные институты раз за разом называют Вооруженные силы Узбекистана одними из самых боеспособных в СНГ. Так, например, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии, войдя в топ 50 в последнем исследовании экспертов Global Firepower.