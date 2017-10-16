Коммунальщики Симферополя готовятся к зиме

Один из выводов — имеющаяся в городе специализированная техника справится даже с самыми сильными снегопадами. Имеется 23 универсальные специализированные машины, которые используются как в летний, так и зимний периоды. По словам специалистов подрядной организации, в ведении которой находится транспорт, даже в случае сильного снегопада предприятие справится со всеми объемами работы, — сказал глава Комитета Евгений Катушев. В свою очередь начальник департамента городского хозяйства Вячеслав Санакоев отметил, в наличии имеется достаточное количество посыпочных материалов. Однако принято решение закупить еще реагентов.