Южный мост в Самаре пока не открыли

Сегодня, 16 октября, власти Самары обещали запустить в полном объеме движение по Южному мосту, однако по состоянию на 9:30 проезд там открыт только по одной половине. Как передает корреспондент портала ProGorodSamara.ru с места событий, на закрытой для движения половине моста все еще идут работы. Остается надеяться, что в скором времени они будут завершены и мост полностью откроют.