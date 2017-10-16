В ЦПКиО Екатеринбурга запретили фото- и видеосъемку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выясняет правомерность запрета вести фото- и видеосъемку в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выясняет правомерность запрета вести фото- и видеосъемку в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщению СМИ о введении запрета в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на фото- и видеосъемку, сообщили в
«…На входе в парк появилась табличка о введении запрета на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой. При этом посетителям предписывается проводить фото- и видеосъемку только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны», — говорится в сообщении.
Согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Исключения составляют объекты государственной тайны и перечень таких объектов определяется федеральным законом.
Прокуратура даст правовую оценку введению запрета.
В прокуратуру вызваны представителя администрации парка для дачи объяснения.
Кроме того, устанавливается, начаты ли фактически действовать ограничения.
По результатам проверки будут приняты прокурорские меры.