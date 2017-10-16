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09:22 (мск), источник: УралПолит.ру

В ЦПКиО Екатеринбурга запретили фото- и видеосъемку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выясняет правомерность запрета вести фото- и видеосъемку в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщению СМИ о введении запрета в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на фото- и видеосъемку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«…На входе в парк появилась табличка о введении запрета на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой. При этом посетителям предписывается проводить фото- и видеосъемку только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны», — говорится в сообщении.

Согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Исключения составляют объекты государственной тайны и перечень таких объектов определяется федеральным законом.

Прокуратура даст правовую оценку введению запрета.

В прокуратуру вызваны представителя администрации парка для дачи объяснения.

Кроме того, устанавливается, начаты ли фактически действовать ограничения.

По результатам проверки будут приняты прокурорские меры.

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