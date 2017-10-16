В ЦПКиО Екатеринбурга запретили фото- и видеосъемку

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщению СМИ о введении запрета в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на фото- и видеосъемку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«…На входе в парк появилась табличка о введении запрета на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой. При этом посетителям предписывается проводить фото- и видеосъемку только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны», — говорится в сообщении.