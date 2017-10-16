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09:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов предложил увеличить время работы поликлиник Казани, чтобы уменьшить очереди

Президент РТ Рустам Минниханов на совещании предложил главе Минздрава РТ Аделю Вафину рассмотреть возможность увеличения часов работы поликлиник в Казани, чтобы уменьшить очереди, на которые сейчас поступает большое количество жалоб. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Министр здравоохранения заметил, что очереди возникают из-за массового капремонта поликлиник — им приходится предоставлять услуги в стесненных условиях. В течение двух лет будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все поликлиники Татарстана.

 — Необходимо провести брифинг и объяснить людям, что это временные неудобства, пока не будут завершены строительные работы на объектах, озвучить примерные сроки ввода в эксплуатацию. Это все делается для людей. Поэтому неприятно, когда такая благородная миссия вызывает негативную реакцию в обществе, — сообщил Минниханов.

Напомним, ранее в этом году в Казани после капитального ремонта открылась 5-я городская больница. В клинике как стационарно, так и амбулаторно ведется наблюдение пациентов терапевтическим, гинекологическим, неврологическим и проктологическим заболеваниям.

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