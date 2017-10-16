Минниханов предложил увеличить время работы поликлиник Казани, чтобы уменьшить очереди

Министр здравоохранения заметил, что очереди возникают из-за массового капремонта поликлиник — им приходится предоставлять услуги в стесненных условиях. В течение двух лет будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все поликлиники Татарстана.

— Необходимо провести брифинг и объяснить людям, что это временные неудобства, пока не будут завершены строительные работы на объектах, озвучить примерные сроки ввода в эксплуатацию. Это все делается для людей. Поэтому неприятно, когда такая благородная миссия вызывает негативную реакцию в обществе, — сообщил Минниханов.