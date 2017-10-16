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09:29 (мск), источник: РИА Новости

В Томске из-за смерти Марьянова отменили спектакль «Нереальное шоу»

НОВОСИБИРСК, 16 окт — РИА Новости. Спектакль «Нереальное шоу», который планировалось показать в Томске в понедельник, отменен в связи со смертью известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из главных ролей; запланированный показ в Новосибирске также не состоится.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщила РИА Новости агент артиста, актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался на 47-м году жизни. Он известен по ролям в театре Ленком, а также сотрудничеством с «Квартетом-И». Снялся в таких картинах, как «Выше радуги», «День радио», «Дорогая Елена Сергеевна», «Норвег».

«Спектакль отменен в связи со смертью актера, денежные средства возвращаются», — сообщил РИА Новости представитель организатора показа в Томске, компании «Городские зрелищные кассы».

Представитель компании в Новосибирске отметил, что ранее показ спектакля был перенесен с 17 октября на февраль следующего года, однако теперь он отменен в связи со смертью артиста.

«Нереальное шоу» — спектакль по пьесе культового французского писателя Бернара Вербера в постановке Алексея Кирющенко. В двух главных ролях были задействованы известные актеры Любовь Толкалина и Дмитрий Марьянов.

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