Пермячка получила титул «Мисс Жемчужина России»
18-летняя Дарья Хохлова, которая в прошлом году стала «Юной красой России», на этот раз представляла Пермь на фестивале красоты, искусств и туризма.
18-летняя Дарья Хохлова, которая в прошлом году стала «Юной красой России», на этот раз представляла Пермь на фестивале красоты, искусств и туризма.
В Петрозаводске 13 октября прошел финал фестиваля «Жемчужина России». В нем приняла участие 18-летняя пермячка Дарья Хохлова, известная тем, что в 2016 года стала «Юной красой России». На этом конкурсе Дарье достался титул «Мисс Жемчужина России».