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09:36 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка получила титул «Мисс Жемчужина России»

18-летняя Дарья Хохлова, которая в прошлом году стала «Юной красой России», на этот раз представляла Пермь на фестивале красоты, искусств и туризма.

В Петрозаводске 13 октября прошел финал фестиваля «Жемчужина России». В нем приняла участие 18-летняя пермячка Дарья Хохлова, известная тем, что в 2016 года стала «Юной красой России». На этом конкурсе Дарье достался титул «Мисс Жемчужина России».

Гран-при «Мисс Жемчужина» выиграла Яна Розова из Крыма, а гран-при «Миссис Жемчужина» получила Екатерина Рублева из Севастополя.

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