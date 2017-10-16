Пермячка получила титул «Мисс Жемчужина России»

В Петрозаводске 13 октября прошел финал фестиваля «Жемчужина России». В нем приняла участие 18-летняя пермячка Дарья Хохлова, известная тем, что в 2016 года стала «Юной красой России». На этом конкурсе Дарье достался титул «Мисс Жемчужина России».



Гран-при «Мисс Жемчужина» выиграла Яна Розова из Крыма, а гран-при «Миссис Жемчужина» получила Екатерина Рублева из Севастополя.