В Волгограде избрали президента школьной республики

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облизбиркома, дню голосования предшествовала серьезная подготовка: от формирования избирательной комиссии до конференции, на которой кандидаты представили свои предвыборные программы и ответили на волнующие гимназистов вопросы.
Еще одно сходство с настоящими выборами — использование КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В роли операторов устройства выступили сотрудники информационного управления аппарата облизбиркома, которые помогали гимназистам проголосовать с помощью технического средства.
«Моделирование реальных условий в таком формате позволяет подросткам познакомиться с избирательным процессом в доступной и интересной для них форме. С другой стороны, деловая игра способствует формированию у будущих избирателей гражданского самосознания, осознанию ими ответственности за свое будущее», — отметил начальник отдела ГАС «Выборы» Михаил Черкасов.
По словам директора гимназии Андрея Селезнева, президента школьной республики выбирают уже в четвертый раз. После того, как станет известно имя нового президента республики «Содружество», ему предстоит пройти процедуру инаугурации и сформировать правительство.