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09:42 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде избрали президента школьной республики

В гимназии № 16 Тракторозаводского района Волгограда прошли выборы президента школьной республики «Содружество». Избирательная кампания прошла по-взрослому: с агитацией, дебатами кандидатов и тайным голосованием.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облизбиркома, дню голосования предшествовала серьезная подготовка: от формирования избирательной комиссии до конференции, на которой кандидаты представили свои предвыборные программы и ответили на волнующие гимназистов вопросы.

Еще одно сходство с настоящими выборами — использование КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В роли операторов устройства выступили сотрудники информационного управления аппарата облизбиркома, которые помогали гимназистам проголосовать с помощью технического средства.

«Моделирование реальных условий в таком формате позволяет подросткам познакомиться с избирательным процессом в доступной и интересной для них форме. С другой стороны, деловая игра способствует формированию у будущих избирателей гражданского самосознания, осознанию ими ответственности за свое будущее», — отметил начальник отдела ГАС «Выборы» Михаил Черкасов.

По словам директора гимназии Андрея Селезнева, президента школьной республики выбирают уже в четвертый раз. После того, как станет известно имя нового президента республики «Содружество», ему предстоит пройти процедуру инаугурации и сформировать правительство.

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