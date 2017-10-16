В Волгограде избрали президента школьной республики

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облизбиркома, дню голосования предшествовала серьезная подготовка: от формирования избирательной комиссии до конференции, на которой кандидаты представили свои предвыборные программы и ответили на волнующие гимназистов вопросы.

Еще одно сходство с настоящими выборами — использование КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В роли операторов устройства выступили сотрудники информационного управления аппарата облизбиркома, которые помогали гимназистам проголосовать с помощью технического средства.

«Моделирование реальных условий в таком формате позволяет подросткам познакомиться с избирательным процессом в доступной и интересной для них форме. С другой стороны, деловая игра способствует формированию у будущих избирателей гражданского самосознания, осознанию ими ответственности за свое будущее», — отметил начальник отдела ГАС «Выборы» Михаил Черкасов.