Более 40% россиян заявили о худших временах впереди

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 40% россиян считают, что тяжелые времени еще впереди, их только предстоит пережить, в то время как 21% респондентов ответили, что тяжелые времена уже наступили. При этом 31% опрошенных заявили, что тяжелые времена уже прошли.

«Доля тех, кто думает, что худшие времена впереди, сегодня составляет 41%, а доля тех, кто полагает, что они остались позади — 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», — цитирует материалы исследования РИА Новости.

На основе этих данных ВЦИОМ рассчитывает индекс социальных ожиданий, который сейчас находится в зоне отрицательных значений — минус 31 пункт. Индекс может принимать значение от +100 до -100, чем выше значение этого показателя, тем с большим оптимизмом россияне смотрят в будущее, считают эксперты ВЦИОМ. В мае 2017 года его расчетный уровень составил минус 35 пунктов.

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По данным на сайте центра, самое высокое значение за последние годы индекс социальных ожиданий показывал во втором квартале 2014 года, однако и тогда он остался в зоне отрицательных значений — четыре пункта ниже нуля. Тогда на короткий период доля тех, кто считает, что сложные времена прошли превысила отзывы пессимистов и составила 41%. Однако уже первом квартале 2015 года этот индекс опустился до отметки минус 60, через год — до уровня минус 62. Доля «оптимистов» при этом падала соответственно до 16% и 15%.