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10:53 (мск), источник: ДЕЙТА

В ноябре приморцы будут меньше работать

Сразу три дня — с 4 по 6 ноября — отдохнут жители Приморского края в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в департаменте госслужбы и кадров, День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября и объявлен выходным днем.

«В этом году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на ближайший будний день — понедельник, 6 ноября. Таким образом, выходные продлятся три дня», — отметили в ведомстве.

Отметим, в России также уже утвержден график каникул на 2018 год. Согласно документу, который разработан Министерством труда и теперь поддержан Правительством, на новогодние каникулы россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря по 8 января, а в первую неделю мая будут работать только два дня, в четверг и пятницу, — 3-го и 4-го.

Такой график выходных и рабочих дней в 2018 году устанавливается благодаря тому, что нерабочие дни 6 и 7 января совпадают с выходными — субботой и воскресеньем. Праздничный день 6 января 2018 переносится на пятницу, 9 марта, а 7 января — на среду, 2 мая. Кроме того, выходной, который выпадает на субботу, 28 апреля, был передвинут на понедельник, 30 апреля: суббота при этом становится рабочей.

Таким образом, те, кто сможет договориться с руководством об отгулах на 3 и 4 мая, смогут отдыхать с 29 апреля по 7 мая. Нерабочим днем также остается 9 Мая (среда), поэтому те, кто, кроме отгулов на 3 и 4 мая или отпуска, возьмут их на 7 и 8 мая, получат продолжительные 11-дневные каникулы.

Небольшие трехдневные каникулы будут у россиян также с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня (субботу, 9 июня, сделали рабочим днем, а понедельник, 11 июня, — выходным) и в ноябре — с 3-го по 5-е.

Кроме того, четырехдневные выходные дни ждут россиян в марте — с 8-го по 11-е, напоминает краевая администрация.

Михаил Грач.

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