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09:45 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска начала собирать информацию о поборах в школах

В городе открыта специальная горячая линия для сообщений о добровольно-принудительных взносах. Родители могут помогать учебным заведениям только на добровольной основе.

Департамент образования администрации города Омска объявил об открытии специального канала, по которому можно сообщить о взимании средств с родителей учеников. Отныне все недовольные могут обратиться на специальную горячую линию.

Мэрия города Омска:

 — Привлечение дополнительных финансовых средств от родителей, опекунов или юридических лиц может вестись в школах и детских садах только на добровольной основе. Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Поэтому они должны самостоятельно принимать решение об оказании финансовой помощи учреждению.

При этом чиновники отмечают, что сами школы и детсады имеют право привлекать добровольные пожертвования и целевые взносы спонсоров и родителей на развитие учреждения и обеспечение образовательного процесса. Это не противоречит федеральному закону «Об образовании». Как правило, деньги родителей используются администрациями школ на покупку хозинвентаря, ремонт и обустройство интерьера. Кроме того, может приобретаться спортивный реквизит и другие предметы, необходимые для досуга и развития детей.

Однако сбор средств должен вестись через специальные лицевые счета, а их расходование должно быть прозрачным.

Отметим, что в ряде школ Омска, по неофициальной информации.

В случае нарушений родителям рекомендуют обратиться на специальную «Горячую линию», которая будет работать каждую среду с 17.00 до 18.00 часов. Звонить можно по телефону: 20- 07 21.

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