В Приморье задержали кедролазов из Узбекистана

Источник: Podrobno.uz

Мигранты занимались стихийной заготовкой кедрового ореха.

Информация об их деятельности поступила в межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский».

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Во время проверки сотрудники полиции с членами добровольной народной дружины выяснили, что у работодателя и самих нелегалов нет разрешающих документов на предпринимательскую деятельность на территории России.

Полицейские задержали шишкарей и составили административные протоколы. Под штраф попал и работодатель иностранцев — житель Приморского края — за привлечение к трудовой деятельности иностранцев без гражданства, разрешения на работу или патента.

В общей сложности полицейские составили 13 административных протоколов и выписали нарушителям штрафы.