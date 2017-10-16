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09:48 (мск), источник: Podrobno.uz

В Приморье задержали кедролазов из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Приморье полицейские задержали шишкарей-нелегалов из Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Мигранты занимались стихийной заготовкой кедрового ореха.

Информация об их деятельности поступила в межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский».

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Во время проверки сотрудники полиции с членами добровольной народной дружины выяснили, что у работодателя и самих нелегалов нет разрешающих документов на предпринимательскую деятельность на территории России.

Полицейские задержали шишкарей и составили административные протоколы. Под штраф попал и работодатель иностранцев — житель Приморского края — за привлечение к трудовой деятельности иностранцев без гражданства, разрешения на работу или патента.

В общей сложности полицейские составили 13 административных протоколов и выписали нарушителям штрафы.

К слову, в этом году вакансия шишкарь-кедролаз из-за высокой зарплаты обрела в Приморье бешеную популярность. На тяжёлую и опасную работу записываются даже школьников.

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