В Приморье задержали кедролазов из Узбекистана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Приморье полицейские задержали
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Приморье полицейские задержали
Мигранты занимались стихийной заготовкой кедрового ореха.
Информация об их деятельности поступила в межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский».
Во время проверки сотрудники полиции с членами добровольной народной дружины выяснили, что у работодателя и самих нелегалов нет разрешающих документов на предпринимательскую деятельность на территории России.
Полицейские задержали шишкарей и составили административные протоколы. Под штраф попал и работодатель иностранцев — житель Приморского края — за привлечение к трудовой деятельности иностранцев без гражданства, разрешения на работу или патента.
В общей сложности полицейские составили 13 административных протоколов и выписали нарушителям штрафы.
К слову, в этом году вакансия