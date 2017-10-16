Во вторник во Владивостоке будет холодно и ветрено

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.

Во вторник, 17 октября, над Приморским краем будет проходить фронтальный раздел, на севере не исключены осадки: снег, местами с дождём. За фронтом вторгнется очередная порция холода. Температурный фон ночью +2…-9 °C, на южном побережье до +6 °C. Днём −1…+11 °C. В ближайшие сутки во Владивостоке осадков не ожидается, температура воздуха к утру понизится до +4…+6 °C. День будет ветреный и прохладный, +7…+10 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Ночью в субботу к Приморью подошли фронтальные разделы и накрыли западные районы облачностью. Здесь было тепло, 0…+6 °C. Восток края оставался под влиянием гребня антициклона, поэтому воздух здесь выхолодился до −2…−7 °C. Днём атмосферный фронт смещался над Приморьем, местами шли дожди, наиболее интенсивные на севере. Выпало до 8 мм.

На большей территории максимальные температуры воздуха составили +10…+15 °C, на северо-востоке, где было особенно дождливо, +4…+8 °C. Во Владивостоке в ночь на субботу столбики термометра в разных районах города показали +4…+6 °C. Утром было солнечно, к обеду натекла облачность, но обошлось без дождя, воздух прогрелся до +12…+13 °C. В ночь на воскресенье за фронтом на Приморье вторгся антициклон, который способствовал как ночному выхолаживанию, так и дневному прогреву: ночь оказалась на 1−3 градуса холоднее, а день — теплее предыдущих суток.

Во Владивостоке воскресная ночь оказалась холоднее предыдущей на 2−3 градуса, а день выдался солнечным, максимальная температура осталась на уровне предыдущего дня. Минувшей ночью над Прморьем сохранялся антициклон, при отсутствии облаков воздух выхолодился до −2…−10 °C. Над акваторией Японского моря вблизи южного побережья смещался атмосферный фронт, его облачность задела юг края. На фоне повышенного атмосферного давления здесь прошли небольшие дожди до 0,4 мм, минимальная температура составила +1…+6 °C.

Днём 16 октября Приморский край находится в поле повышенного атмосферного давления. В краевом центре солнечная, спокойная погода со слабым ветром.