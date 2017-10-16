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09:56 (мск), источник: VN.ru

Более 100 тысяч человек вышли на субботник в Новосибирске

Общегородской субботник прошел во всех районах Новосибирска 14 октября. Более 100 тысяч горожан собрали и вывезли 11 тонн мусора. В уборке Дендрологического парка принял участие врио губернатора области Андрей Травников.

Помимо магистральных улиц, горожане навели чистоту в парках и скверах, на территориях дворов, школ, детских садов и учреждений культуры и социальной сферы.

Всего, по информации ГУБО мэрии, в акции приняли участие 104 225 человек, которые собрали и вывезли больше 11 тонн мусора. Работу обеспечивали 289 единиц техники.

В уборке Дендрологического парка приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников и члены регионального правительства. Глава региона напомнил, что подобные акции несут в себе мощный воспитательный стимул для молодежи и школьников.

— Всем жителям приятно входить в новый зимний сезон с порядком в тех местах, где ты живешь, — отметил Андрей Травников. — Поэтому я, безусловно, поддерживаю и буду поддерживать субботники и все другие акции, направленные на поддержание порядка в наших городах и населенных пунктах.

Всего в уборке Дендрологического парка приняли участие около 1100 человек.

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