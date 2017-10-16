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11:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Общественники ищут фальсификат на продовольственных ярмарках в Красноярске

Красноярские продовольственные ярмарки с недавних пор находятся под пристальным контролем Общественного центра по борьбе с фальсификатом.

Руководитель центра Игорь Болбат обо всех своих находках рассказывает у себя на странице в Facebook:

«Практически под окнами минсельхоза, в сквере Сурикова, организовали ярмарку, и там я увидел то самое масло, которое было на прошлой ярмарке около Дворца труда. Как видите на ценнике не написано, откуда оно, правда, ценник был фирменным «Колбасная лавка Балахта». Документов не оказалось ни на какую молочку. Продавец позвонила хозяйке, та смогла пообещать, только то, что завтра торговать будут с документами.

При мне покупатели, услышав это, начали сдавать купленные молочные продукты. Например, творог нельзя было идентифицировать ни по производителю, ни по дате выпуска, этих данных у продавца не было. Она сказала, что у них «всегда все свежее».

Сегодня общественник договорился о том, что в следующий рейд вместе с ним отправятся сотрудники регионального Росветнадзора.

«Для меня в первую очередь это гражданская позиция, может это и пафосно звучит», — заявил Игорь Болбат Sibnovosti.ru.

Напомним, что продовольственные ярмарки в Красноярске проводятся не первый год. Так, только в 2017 году администрацией города было запланировано 2 продовольственных фестиваля городского формата, 6 субботних продовольственных базаров городского формата, 64 субботних продовольственных базара районного масштаба, 95 мини-базаров в районах города и 83 предпраздничных и праздничных базара.

Качество продуктов общественники проверяют не только на городских ярмарках, но и в красноярских магазинах.

«Обращался в Роспотребнадзор в части сотрудничества с общественной организацией, они игнорировали. На некоторые жалобы они отвечают, что “товар снят с продажи”, тогда как в остальных магазинах сети идет его реализация. Обращался в прокуратуру и УВД, они готовы поддерживать и сотрудничать», — рассказал Болбат.

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Общественники ищут фальсификат на продовольственных ярмарках в Красноярске
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