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11:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник сибирской шишке установили в Нижнеудинске

Памятник сибирской шишке установили в сквере молодожёнов в Нижнеудинске. Идея принадлежит индивидуальному предпринимателю Дмитрию Витошкину.

Как 16 октября 2017 года он рассказал «Байкал Инфо», памятник высотой 1 м 30 см представляет собой кедровую шишку, стоящую на пне. Рядом с ней установлена табличка: «Коренные народности Сибири всегда верили в целительную силу кедра. Одно из таких поверий гласило, что если молодой невесте дать посидеть на шишках кедра, она неприметно обретет счастье материнства». Памятник сибирской шишке обошёлся муниципалитету и предпринимателю примерно в 90 тыс. рублей.

Дмитрий Витошкин три-четыре года вынашивал идею создания памятника. В нынешнем году, когда встал вопрос о благоустройстве сквера молодожёнов, предприниматель высказал свою идею, администрация заключила с ним соглашение. «Активную работу мы вели примерно 1,5 месяца — подготовили проект, заказали памятник в Новосибирске. Его сделали из полиэфирной смолы. Это современный материал. Он влагоустойчивый, атмосфероустойчивый, очень прочный», — рассказал Дмитрий Витошкин.

Кстати, его вдохновил памятник сурку в Ангарске. «Когда я был в Ангарске, меня впечатлил памятник сурку, который жители установили в благодарность этому зверьку. В тяжелые времена, во время перестройки, когда работы совсем не было, ангарчане шили шапки из меха сурка и продавали их, — рассказал предприниматель. — А Нижнеудинский район всегда славился самыми большими кедрачами. Даже сейчас большинство людей осенью отправляются на сбор кедровых орехов».

Напомним, 14 октября 2017 года в Нижнеудинске праздновали 369-летие создания города. Чтобы как-то особенно отметить эту дату, было решено благоустроить так называемый сквер молодоженов — место, куда молодые пары города смогли бы приезжать в день своей свадьбы и на специальной арке в виде сердца вешать замки, символизирующие вечную любовь. Дмитрий Витошкин рассказал, что также в сквере установили несколько штендеров с фотографиями города и молодоженов разных времен. «Самая ранняя фотография, которую нам удалось найти в архивах ЗАГСа, сделана в 1898 году», — рассказал предприниматель. Кроме того, был установлен флюгер, на который планируют повесить шутливые таблички «Указать направление на администрацию города, Москву и Крым», — заключил предприниматель.

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