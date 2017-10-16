Памятник сибирской шишке установили в Нижнеудинске
Памятник сибирской шишке установили в сквере молодожёнов в Нижнеудинске. Идея принадлежит индивидуальному предпринимателю Дмитрию Витошкину.
Памятник сибирской шишке установили в сквере молодожёнов в Нижнеудинске. Идея принадлежит индивидуальному предпринимателю Дмитрию Витошкину.
Как 16 октября 2017 года он рассказал «Байкал Инфо», памятник высотой 1 м 30 см представляет собой кедровую шишку, стоящую на пне. Рядом с ней установлена табличка: «Коренные народности Сибири всегда верили в целительную силу кедра. Одно из таких поверий гласило, что если молодой невесте дать посидеть на шишках кедра, она неприметно обретет счастье материнства». Памятник сибирской шишке обошёлся муниципалитету и предпринимателю примерно в 90 тыс. рублей.
Дмитрий Витошкин
Кстати, его вдохновил памятник сурку в Ангарске. «Когда я был в Ангарске, меня впечатлил памятник сурку, который жители установили в благодарность этому зверьку. В тяжелые времена, во время перестройки, когда работы совсем не было, ангарчане шили шапки из меха сурка и продавали их, — рассказал предприниматель. — А Нижнеудинский район всегда славился самыми большими кедрачами. Даже сейчас большинство людей осенью отправляются на сбор кедровых орехов».
Напомним, 14 октября 2017 года в Нижнеудинске праздновали 369-летие создания города. Чтобы