Памятник сибирской шишке установили в Нижнеудинске

Как 16 октября 2017 года он рассказал «Байкал Инфо», памятник высотой 1 м 30 см представляет собой кедровую шишку, стоящую на пне. Рядом с ней установлена табличка: «Коренные народности Сибири всегда верили в целительную силу кедра. Одно из таких поверий гласило, что если молодой невесте дать посидеть на шишках кедра, она неприметно обретет счастье материнства». Памятник сибирской шишке обошёлся муниципалитету и предпринимателю примерно в 90 тыс. рублей.

Дмитрий Витошкин три-четыре года вынашивал идею создания памятника. В нынешнем году, когда встал вопрос о благоустройстве сквера молодожёнов, предприниматель высказал свою идею, администрация заключила с ним соглашение. «Активную работу мы вели примерно 1,5 месяца — подготовили проект, заказали памятник в Новосибирске. Его сделали из полиэфирной смолы. Это современный материал. Он влагоустойчивый, атмосфероустойчивый, очень прочный», — рассказал Дмитрий Витошкин.

Кстати, его вдохновил памятник сурку в Ангарске. «Когда я был в Ангарске, меня впечатлил памятник сурку, который жители установили в благодарность этому зверьку. В тяжелые времена, во время перестройки, когда работы совсем не было, ангарчане шили шапки из меха сурка и продавали их, — рассказал предприниматель. — А Нижнеудинский район всегда славился самыми большими кедрачами. Даже сейчас большинство людей осенью отправляются на сбор кедровых орехов».