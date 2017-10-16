Краевой Форум приемных семей состоится во Владивостоке
18 октября в 10. 00 в Приморский краевой филармонии состоится краевой Форум приемных семей в рамках реализации партпроекта «Единой России» «России важен каждый ребенок», сообщает «Deita. ru».
18 октября в 10. 00 в Приморский краевой филармонии состоится краевой Форум приемных семей в рамках реализации партпроекта «Единой России» «России важен каждый ребенок», сообщает «Deita. ru».
Основная тема форума — обеспечение безопасности, защиты прав и законных интересов приемных детей в замещающих семьях. Предполагаемое количество участников — 300 человек.
Участники мероприятия узнают об особенностях воспитания и устройства детей в приемных семьях, социальном партнерстве и добровольческих инициативах в этом направлении, прослушают мотивационные лекции, встретятся с воспитанниками детских домов, которые добились больших успехов в жизни.
Партпроект «Единой России» «России важен каждый ребенок», который в регионе координирует председатель Законодательного собрания Александр Ролик, направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках партпроекта оказываются содействие семейному устройству
Виктор Бруевич.