Названы 10 муниципалитетов Калининградской области с наиболее высокой заболеваемостью туберкулезом

В структуре заболеваемости традиционно преобладают острые инфекции дыхательных путей множественной или неуточненной локализации (ОРВИ) (87,4%). Без учета ОРВИ и гриппа зарегистрировано 217686 случаев инфекционных заболеваний, что на 12,4% меньше аналогичного периода 2016 года.

Отмечается рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией, в основном, среди детей. Зарегистрировано 167 случаев заболевания, в том числе среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения.

Возросло число случаев заболевания острым вирусным гепатитом А (76 случаев) против 14 за аналогичный период 2016 года, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области. И продолжили:

— Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом на 12%, в том числе бациллярными формами на 23%, остаются высокими показатели заболеваемости на территории 10 муниципальных образований: в городе Советске, Гусевском, Гурьевском, Краснознаменском, Правдинском, Озерском, Полесском, Славском, Мамоновском, Багратионовском городских округах.

Как напряженная, оценивается эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. В текущем году выявлено 399 новых случаев инфицирования, что на 14,8% больше того же периода 2016 года. Половой путь передачи инфекции является доминирующим (более 85%). Заражение ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков произошло в 12,5% случаев. Негативный аспект усугубления эпидемической ситуации по данной инфекции — увеличение на 14% заболеваемости сифилисом, инфекции имеющей сходные пути передачи.

По большинству нозологий продолжилось снижение или стабилизация показателей на относительно низком уровне. Наиболее существенное снижение заболеваемости сальмонеллезами (на 35%), кишечными вирусными инфекциями (на 47%), и т. ч. кишечными инфекциями, вызванными ротавирусами (на 81%), хроническим вирусным гепатитом В (на 12%), хроническим вирусным гепатитом С (на 24%), ветряной оспой (на 11%), менингококковой инфекций (в 2 раза), болезнью Лайма (на 42%), вирусной пневмонией (на 39%), микроспорией (на 20%), трихофитией (на 68%), аскаридозом (на 29%), энтеробиозом (на 18%).

Зарегистрированы единичные случаи заболевания: дизентерией Зонне (2 случая), острого вирусного гепатита В (7 случаев), острого вирусного гепатита С (19 случаев), острого вирусного гепатита Е (2 случая), менингококковой инфекции (2 случая), клещевого энцефалита (10 случаев), лептоспироза (4 случая), трихофии (3 случая).

Поддержание высокого охвата профилактическими прививками позволяет не допустить случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, корью, краснухой, эпидемическим паротитом.