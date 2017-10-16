В Узбекистане ожидается резкое похолодание, дожди и ветра с 18 октября
В среду узбекистанцам следует приготовиться к сильному ветру до 15−20 м/с и дождям.
В среду узбекистанцам следует приготовиться к сильному ветру до 15−20 м/с и дождям.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое похолодание, дожди и ветра с 18 октября, передает Узгидромет.
В ближайшую среду температура днем понизится в среднем до +12…+17 градусов, ночью — +9…+14 градусов.
В среду узбекистанцам следует приготовиться к сильному ветру до 15−20 м/с и дождям.