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15:35 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане ожидается резкое похолодание, дожди и ветра с 18 октября

В среду узбекистанцам следует приготовиться к сильному ветру до 15−20 м/с и дождям.

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Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое похолодание, дожди и ветра с 18 октября, передает Узгидромет.

В ближайшую среду температура днем понизится в среднем до +12…+17 градусов, ночью — +9…+14 градусов. 19—20 октября днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, ночью ожидается +5…+10 градусов в среднем.

В среду узбекистанцам следует приготовиться к сильному ветру до 15−20 м/с и дождям.

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