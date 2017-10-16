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10:59 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре появился памятник бездействия чиновников

Обманутые дольщики решили повесить на дом баннер в надежде, что это поможет изменить ситуацию.

В Самаре на недостроенной высотке на пересечении улиц Садовой и Вилоновской появился необычный плакат: «Памятник бездействия самарских чиновников. Администрация Самары, дайте достроить дом!». Баннер повесили обманутые дольщики дома. Таким образом они решили привлечь внимание властей к своей проблеме.

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Многоэтажку начали строить еще 2003 году, но спустя пять лет работы остановили из-за банкротства застройщика. В 2014 году четвертую секцию дома передали новой организации, а вторую и третью секции сняли в последний день с тендера. По словам дольщиков объекта, за последние три года они оформили вместе с новым застройщиком аренду земли и компенсационные участки, а также создали новый проект, но снова столкнулись с проблемой. Как пишет 63.ru, в этом году в Самаре вышло постановление о новых предельно допустимых параметрах застройки, поэтому возведение дома вновь приостановили. Самарцы уже обращались к властям города с просьбой подписать необходимые документы, но пока это результата не дало. Поэтому обманутые дольщики решили повесить на дом баннер в надежде, что это поможет изменить ситуацию.

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