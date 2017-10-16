В Самаре появился памятник бездействия чиновников
Обманутые дольщики решили повесить на дом баннер в надежде, что это поможет изменить ситуацию.
Обманутые дольщики решили повесить на дом баннер в надежде, что это поможет изменить ситуацию.
В Самаре на недостроенной высотке на пересечении улиц Садовой и Вилоновской появился необычный плакат: «Памятник бездействия самарских чиновников. Администрация Самары, дайте достроить дом!». Баннер повесили обманутые дольщики дома. Таким образом они решили привлечь внимание властей к своей проблеме.
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