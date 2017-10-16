Вратарь «Арсенала» рассказал о «бешеном стадионе» в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

«Атмосфера, наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Читайте также Побакланим?

Он также отметил, что в победе «Арсенала» присутствовала доля везения. При этом, по мнению Габулова, «если “Зенит” забивает с нарушением правил, значит, гола не было».

Как сообщало ИА REGNUM, тульский «Арсенал» одержал победу на выезде над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Эванс Кангва.