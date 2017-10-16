Фельдшер в Хабаровском крае сможет получить миллион

Со следующего года в программе «Земский доктор» смогут участвовать не только врачи, но и фельдшеры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Такое заявление сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Программа поддержки врачей, которая работает с 2012 года, со следующего года существенно изменится. Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей будет оплачивать не Фонд обязательного медицинского страхования, а министерство здравоохранения РФ. Иными словами, федеральный бюджет. И претендовать на солидные выплаты действительно кроме врачей смогут и фельдшеры, которые работают в сельской местности.

Но в краевом министерстве здравоохранения Хабаровского края считают, что будет справедливо добавить к этой категории еще одну- фельдшеров скорой помощи. Миллион рублей поможет решить кадровую проблему и на этом важнейшем участке работы. И это не единственное предложение, которое направило наше ведомство в Москву.

— Два последних года на всех представительных площадках мы настойчиво говорим о том, что льготы для сельских врачей надо распространить на докторов, которые работают в малых городах с численностью до 50 тыс человек, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела кадровой политики краевого Минздрава Виталий Петрищев. — Для нас это очень актуально, потому что численность населения в дальневосточных городах, таких, как Вяземский, Бикин. Амурск, Советская Гавань не превышает и 10−15 тыс человек. И там большая нехватка медицинских кадров.

Все остальные условия остаются прежними. Претендент на 1 млн рублей должен будет отработать в медучреждении не меньше пяти лет, возраст — не более 50.