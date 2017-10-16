В Буздякском районе Башкирии ввели карантин из-за ящура

Накануне в селе Копей-Кубово в Буздякском районе у шести буренок обнаружили вирус ящура. В связи с этим с сегодняшнего дня в районе введен карантин. Об этом сообщил заместитель премьер-министра регионального правительства Ирек Мухаметдинов.

— Сейчас на ферме ведется тотальная обработка, дезинфекция начинается и в самом селе, — отметил он. — В личных подсобных хозяйствах прививки скоту проводились сразу же, как только заражение выявилось в соседнем Туймазинском районе. Потом будет повторное вакцинирование для перестраховки, оно необходимо по инструкции и будет проводиться через 10 дней.