В Буздякском районе Башкирии ввели карантин из-за ящура
Власти утверждают, что это последний район, где обнаружена вспышка.
Власти утверждают, что это последний район, где обнаружена вспышка.
Накануне в селе
— Сейчас на ферме ведется тотальная обработка, дезинфекция начинается и в самом селе, — отметил он. — В личных подсобных хозяйствах прививки скоту проводились сразу же, как только заражение выявилось в соседнем Туймазинском районе. Потом будет повторное вакцинирование для перестраховки, оно необходимо по инструкции и будет проводиться через 10 дней.
Кстати, власти отмечают, что это последняя ферма, где обнаружили признаки заражения.
— Первый этап выявления очага заражения завершен, — заметил Ирек Мухаметдинов.