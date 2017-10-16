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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Буздякском районе Башкирии ввели карантин из-за ящура

Власти утверждают, что это последний район, где обнаружена вспышка.

Источник: Reuters

Накануне в селе Копей-Кубово в Буздякском районе у шести буренок обнаружили вирус ящура. В связи с этим с сегодняшнего дня в районе введен карантин. Об этом сообщил заместитель премьер-министра регионального правительства Ирек Мухаметдинов.

— Сейчас на ферме ведется тотальная обработка, дезинфекция начинается и в самом селе, — отметил он. — В личных подсобных хозяйствах прививки скоту проводились сразу же, как только заражение выявилось в соседнем Туймазинском районе. Потом будет повторное вакцинирование для перестраховки, оно необходимо по инструкции и будет проводиться через 10 дней.

Кстати, власти отмечают, что это последняя ферма, где обнаружили признаки заражения.

— Первый этап выявления очага заражения завершен, — заметил Ирек Мухаметдинов.

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