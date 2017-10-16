Отопление включили в 72% многоквартирных домов Ростова
Отопление включили уже в 72% многоквартирных домов донской столицы.
Отопление включили уже в 72% многоквартирных домов донской столицы.
Согласно информации из официальных источников, к источникам теплоснабжения подключено 3339 из 4667 многоквартирных домов.
Отопление в домах включают с 13 октября по графикам в соответствии с ранее поданными в теплоснабжающие организации заявками.
Для объектов детсадов, школ и медучреждений Ростова отопительный сезон начался с 10 октября. На данный момент отапливается уже 92% объектов соцсферы.