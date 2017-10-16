В павловском селе сделали пешеходную аллею
В селе Елизаветовка Павловского района проложили 900 м тротуара. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Елизаветовского сельского поселения Сергей Шиндин в понедельник, 16 октября.
В селе Елизаветовка Павловского района проложили 900 м тротуара. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Елизаветовского сельского поселения Сергей Шиндин в понедельник, 16 октября.
Работы начали летом. Старые деревья выкорчевали, выровняли территорию, сделали отсыпку песком и отсевом, положили асфальт. Сделали освещение. Также установят лавки и урны.
— По центральной улице села проходит автомобильная дорога областного значения Павловск — Бутурлиновка. Движение машин интенсивное, тротуар здесь просто необходим. Пешеходная аллея соединила отдаленные улицы с центром села. Это позволит жителям безопасно пройти к социально значимым объектам: школе, детскому саду, дому культуры, медпункту, магазинам. Аллея улучшила эстетический вид центра села, — рассказал Сергей Шиндин.
На работы деньги выделили из бюджета Елизаветовского сельского поселения.
Село Елизаветовка — одно из густонаселенных в Павловском районе. В нем проживают более 2 тыс. человек.