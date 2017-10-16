В Самаре на базе «Чайка» хотят построить лыжероллерную трассу

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пообещал рассмотреть возможность строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка» в поселке Управленческий. Об этом он заявил вчера, 15 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Известно, что проект трассы находится в финальной стадии. Пока же лыжникам приходится тренироваться на дороге вдоль базы.