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11:29 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на базе «Чайка» хотят построить лыжероллерную трассу

Проект трассы находится в финальной стадии.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пообещал рассмотреть возможность строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка» в поселке Управленческий. Об этом он заявил вчера, 15 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Известно, что проект трассы находится в финальной стадии. Пока же лыжникам приходится тренироваться на дороге вдоль базы.

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