Действия «скорой» проверят в связи со смертью актера Марьянова

«16 октября в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался», — сказала Фокина в понедельник «Интерфаксу».
По данным следствия, Марьянов был доставлен в медицинское учреждение на машине знакомых.
Со своей стороны информированный источник сообщил «Интерфаксу», что вызов «скорой помощи» был отменен, поскольку знакомые актера повезли его в больницу на личном автомобиле в сопровождении экипажа ГИБДД.
«Совместно с полицейскими поста ДПС было принято решение не тратить время в ожидании бригады медиков», — сказал источник.
Накануне осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября на 48-ом году жизни.
По данным источника, Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьями. Внезапно ему стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Марьянов был доставлен в больницу в Лобне, но спасти его не удалось.