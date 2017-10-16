Действия «скорой» проверят в связи со смертью актера Марьянова

Источник: РИА "Новости"

«16 октября в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался», — сказала Фокина в понедельник «Интерфаксу».

По данным следствия, Марьянов был доставлен в медицинское учреждение на машине знакомых.

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Со своей стороны информированный источник сообщил «Интерфаксу», что вызов «скорой помощи» был отменен, поскольку знакомые актера повезли его в больницу на личном автомобиле в сопровождении экипажа ГИБДД.

«Совместно с полицейскими поста ДПС было принято решение не тратить время в ожидании бригады медиков», — сказал источник.

Накануне осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября на 48-ом году жизни.