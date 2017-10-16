В Хабаровске к концу года эксперты планируют насчитать 618 тысяч человек
Такого показателя удастся достичь за счёт
Такого показателя удастся достичь за счёт
В дальневосточной столице насчитали больше 7200 студентов, которые приехали в Хабаровск из других городов и встали на регистрационный учёт. Благодаря этому население города стало больше, а к концу года, по прогнозам экспертов, удастся достичь отметки в 618 тысяч человек — это на две тысячи больше, чем в начале 2017-го.
О демографии в городе рассказал сегодня, 16 октября, начальник управления экономического развития мэрии Александр Анисимов на аппаратном совещании в администрации Хабаровска. Для разработки муниципальных программ
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в середине сентября власти города насчитали около пяти тысяч студентов, которые поступили в местные учебные заведения. Без их учёта в краевом центре проживали 612 тысяч человек.