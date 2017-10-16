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11:13 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске к концу года эксперты планируют насчитать 618 тысяч человек

Такого показателя удастся достичь за счёт студентов-первокурсников.

В дальневосточной столице насчитали больше 7200 студентов, которые приехали в Хабаровск из других городов и встали на регистрационный учёт. Благодаря этому население города стало больше, а к концу года, по прогнозам экспертов, удастся достичь отметки в 618 тысяч человек — это на две тысячи больше, чем в начале 2017-го.

О демографии в городе рассказал сегодня, 16 октября, начальник управления экономического развития мэрии Александр Анисимов на аппаратном совещании в администрации Хабаровска. Для разработки муниципальных программ социально-экономического развития территории этот показатель очень важен, поэтому власти контролируют вопрос регистрации по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, анализ численности и состава населения помогает органам местного самоуправления формировать бюджет города, развивать образование, здравоохранение, жилищное строительство и культуру, чтобы повысить качество жизни населения. Данные о количестве детей помогают планировать строительство садов, школ, спортивных площадок, создавать новые рабочие места. От корректности сведений о проживающих в городе напрямую зависит, сколько денег поступает в учреждения образования и культуры, молодёжной политики, какие суммы выделяются на развитие транспорта.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в середине сентября власти города насчитали около пяти тысяч студентов, которые поступили в местные учебные заведения. Без их учёта в краевом центре проживали 612 тысяч человек.

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