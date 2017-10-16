Во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017»
Сбор участников на велозаезд начнется 21 октября в 11 часов.
Сбор участников на велозаезд начнется 21 октября в 11 часов.
Большой велосипедный праздник пройдет в субботу, Площадкой для закрытия «Велосезона-2017» в этот раз станет крытый паркинг ТРЦ «Черёмушки». Здесь разместятся как инфраструктурные, так и развлекательные площадки. Будет установлено музыкальное оборудование, обустроена зона отдыха, развернуты велопарковки, а для дополнительного освещения развешено более 1 километра гирлянд.
На празднике будет функционировать 14 различных площадок: гостей мероприятия ждут гонки на велосипедах и гироскутерах по крытому паркингу, рыцарские турниры на велосипедах, квест по торговому центру, бесплатная веломастерская и множество других развлечений.
Организаторы обещают, что на мероприятии будет интересно даже тем, у кого нет своего велосипеда, а если
«В последнее время в городе Владивостоке становится больше людей, которые предпочитают экологический вид транспорта — велосипед. Если в 2014 году в
Одним из главных событий праздника станет велозаезд по улицам города. Площадкой сбора будет ТРЦ «Черемушки», а маршрут будет пролегать по улицам Первомайского района.
Сбор участников на велозаезд начнется в 11 часов около главного входа в торговый центр, далее колонна проедете по улицам Харьковской и Окатовой до транспортного кольца в районе улицы Запорожской, после чего развернутся и финишируют в месте старта. Старт заезда планируется в 12 часов.