Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сатановский об истерике США из-за «Уран-6», «Уран-9» РФ - СМИ
Секс сокращает жизнь
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав: Вызов скорой для Марьянова был отменен
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
«Тяжкое поражение украинской дипломатии» — эксперт о ПАСЕ
СМИ о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
13:39 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав: трех отравившихся в Борисове женщин доставили в БСМП

По предварительным данным, работницы борисовской фирмы по переработке рыбы выпили ядовитую жидкость для чистки чанов, перепутав с алкоголем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Минские медики оказывают необходимую помощь трем жительницам Борисова, которые выпили жидкость для чистки чанов от рыбы, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

Читайте также
В Столине трактор сбил пешехода

В минувшую субботу в Борисовскую центральную больницу были доставлены 5 сотрудниц местного предприятия по переработке рыбы. Согласно предварительной информации они выпили ядовитую жидкость для мытья чанов, перепутав ее со спиртным.

«Состояние трех отравившихся в Борисове сотрудниц местного предприятия по производству рыбной продукции, оценивается как тяжелое, они доставлены в Минск, в больницу скорой медицинской помощи», — сообщила Sputnik в понедельник пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, в день поступления в больницу, женщины были осмотрены медиками под руководством главного токсиколога министерства здравоохранения Беларуси.

Согласно предварительной информации, сотрудницы борисовской фирмы по производству рыбной продукции выпили жидкость для чистки чанов от рыбы, перепутав ее с алкогольным напитком. Самой старшей из пострадавших — 43 года, остальным четверым — 23−24.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Авиарейсы из Киева, Вены и Франкфурта прибудут в Минск с опозданием
Себастьян Курц – политический вундеркинд или студент-недоучка
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь