Минздрав: трех отравившихся в Борисове женщин доставили в БСМП

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Минские медики оказывают необходимую помощь трем жительницам Борисова, которые выпили жидкость для чистки чанов от рыбы, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

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В минувшую субботу в Борисовскую центральную больницу были доставлены 5 сотрудниц местного предприятия по переработке рыбы. Согласно предварительной информации они выпили ядовитую жидкость для мытья чанов, перепутав ее со спиртным.

«Состояние трех отравившихся в Борисове сотрудниц местного предприятия по производству рыбной продукции, оценивается как тяжелое, они доставлены в Минск, в больницу скорой медицинской помощи», — сообщила Sputnik в понедельник пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, в день поступления в больницу, женщины были осмотрены медиками под руководством главного токсиколога министерства здравоохранения Беларуси.