Минздрав: трех отравившихся в Борисове женщин доставили в БСМП
По предварительным данным, работницы борисовской фирмы по переработке рыбы выпили ядовитую жидкость для чистки чанов, перепутав с алкоголем.
По предварительным данным, работницы борисовской фирмы по переработке рыбы выпили ядовитую жидкость для чистки чанов, перепутав с алкоголем.
МИНСК, 16 окт — Sputnik. Минские медики оказывают необходимую помощь трем жительницам Борисова, которые выпили жидкость для чистки чанов от рыбы, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
В минувшую субботу в Борисовскую центральную больницу были доставлены 5 сотрудниц местного предприятия по переработке рыбы. Согласно предварительной информации они выпили ядовитую жидкость для мытья чанов, перепутав ее со спиртным.
«Состояние трех отравившихся в Борисове сотрудниц местного предприятия по производству рыбной продукции, оценивается как тяжелое, они доставлены в Минск, в больницу скорой медицинской помощи», — сообщила Sputnik в понедельник
По ее словам, в день поступления в больницу, женщины были осмотрены медиками под руководством главного токсиколога министерства здравоохранения Беларуси.
Согласно предварительной информации, сотрудницы борисовской фирмы по производству рыбной продукции выпили жидкость для чистки чанов от рыбы, перепутав ее с алкогольным напитком. Самой старшей из пострадавших — 43 года, остальным четверым — 23−24.