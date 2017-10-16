В России могут появиться автоматы с дешевыми презервативами

Уточняется, что ФАС предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории, установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний при госрегистрации барьерных контрацептивов.

«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте», — заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.