В России могут появиться автоматы с дешевыми презервативами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство свои предложения по механизму снижения цен на контрацептивы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство свои предложения по механизму снижения цен на контрацептивы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что ФАС предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории, установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний при госрегистрации барьерных контрацептивов.
«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте», — заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.
Ранее замглавы ФАС Андрей Кашеваров сообщил, что антимонопольная служба представит предложение о снижении цен на презервативы в третьем квартале 2017 года.