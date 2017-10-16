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12:40 (мск), источник: Газета.Ру

В России могут появиться автоматы с дешевыми презервативами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство свои предложения по механизму снижения цен на контрацептивы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters

Уточняется, что ФАС предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории, установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний при госрегистрации барьерных контрацептивов.

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«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте», — заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Ранее замглавы ФАС Андрей Кашеваров сообщил, что антимонопольная служба представит предложение о снижении цен на презервативы в третьем квартале 2017 года.

Роспотребнадзор и ФАС проверят обоснованность цен на презервативы
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24 июля© Ньюстюб
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