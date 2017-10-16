Жители Нижегородской области смогут принять участие в этнографическом диктанте 3 ноября

Участниками диктанта, которым предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут, может стать каждый человек, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

На сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года.