Жители Нижегородской области смогут принять участие в этнографическом диктанте 3 ноября
Как сообщают организаторы, всероссийская акция «Большой этнографический диктант» уже второй год подряд.
Как сообщают организаторы, всероссийская акция «Большой этнографический диктант» уже второй год подряд.
Участниками диктанта, которым предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут, может стать каждый человек, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.
На сайте Большого этнографического диктанта будет организовано
По результатам всероссийской акции в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.