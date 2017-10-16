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12:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жители Нижегородской области смогут принять участие в этнографическом диктанте 3 ноября

Как сообщают организаторы, всероссийская акция «Большой этнографический диктант» уже второй год подряд.

Участниками диктанта, которым предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут, может стать каждый человек, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

На сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года.

По результатам всероссийской акции в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

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