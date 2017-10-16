ФАС предложила продавать дешевые презервативы через автоматы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела исследование рынка товаров, которые применяются для контрацепции.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела исследование рынка товаров, которые применяются для контрацепции.
Результаты исследования и предложения правительству опубликованы на сайте ведомства.
Для большей доступности презервативов на рынке ФАС предлагает не только продавать презервативы нижней ценовой категории через вендинговые автоматы, но и разработать механизм ускоренной регистрации презервативов, а также установить предельную плату за проведение экспертизы презервативов при государственной регистрации. Ведомство также предлагает аптечным сетям информировать покупателей о наиболее дешевых презервативах. Предлагается также пропагандировать презервативы как наиболее доступное средство предохранения от половых инфекций, снимая социальную рекламу и просвещая школьников и студентов.
Данные меры, по словам начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, приведут «к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте».