ФАС предложила продавать дешевые презервативы через автоматы

Для большей доступности презервативов на рынке ФАС предлагает не только продавать презервативы нижней ценовой категории через вендинговые автоматы, но и разработать механизм ускоренной регистрации презервативов, а также установить предельную плату за проведение экспертизы презервативов при государственной регистрации. Ведомство также предлагает аптечным сетям информировать покупателей о наиболее дешевых презервативах. Предлагается также пропагандировать презервативы как наиболее доступное средство предохранения от половых инфекций, снимая социальную рекламу и просвещая школьников и студентов.