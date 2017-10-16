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13:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФАС предложила продавать дешевые презервативы через автоматы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела исследование рынка товаров, которые применяются для контрацепции.

Результаты исследования и предложения правительству опубликованы на сайте ведомства.

Для большей доступности презервативов на рынке ФАС предлагает не только продавать презервативы нижней ценовой категории через вендинговые автоматы, но и разработать механизм ускоренной регистрации презервативов, а также установить предельную плату за проведение экспертизы презервативов при государственной регистрации. Ведомство также предлагает аптечным сетям информировать покупателей о наиболее дешевых презервативах. Предлагается также пропагандировать презервативы как наиболее доступное средство предохранения от половых инфекций, снимая социальную рекламу и просвещая школьников и студентов.

Данные меры, по словам начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, приведут «к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте».

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