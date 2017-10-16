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12:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тяп-ляп и готово: бордюр из асфальта проложили в центре Иркутска

Бордюр из асфальта проложили на улице Марата в Иркутске — все делается для того, чтобы создать «комфортную» городскую среду.

По словам специалиста по связям с общественностью Владислава Шиндяева, одни строят, другие тут же ломают. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Полюбуйтесь новой технологии, изготовления бордюра не из бордюрного камня, а из асфальта. Как думаете, городская администрация примет данную работу?» — сообщил Владислав Шиндяев в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист также заметил, что, возможно, после того как все засыплет снегом, большинству будет уже все равно на бордюры из асфальта.

Напомним, что администрация Иркутска не учитывала мнение жителей при благоустройстве территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Начальник отдела эксплуатации дорог комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова объяснила это тем, что программа является новой и многие жители не знают о том, что у них есть возможность принять активное участие в благоустройстве придомовой территории, отсюда они основывались на мнениях депутатов, а не людей. В региональное отделение ОНФ поступило немало жалоб от жильцов дома № 74 на улице Красных Мадьяр, дома № 76 в микрорайоне Первомайском, ряда домов на улице Алтайской в Ново-Ленино на низкое качество работ в рамках соответствующей программы в 2017 году.

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