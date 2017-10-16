В Красноярске из-за вспышки вируса проверяют все чартеры из Турции
В сентябре в аэропорту выявили 5 пассажиров с симптомами инфекционных заболеваний.
В сентябре в аэропорту выявили 5 пассажиров с симптомами инфекционных заболеваний.
В Красноярске
Так, в сентября 2017 года сотрудники
«В отношении больных пассажиров и контактных лиц проведены
В аэропортах также следят за ситуацией с лихорадками Зика и Денге. На всех воздушных суднах, прилетевших из зарубежных стран, проводят дезинфекцию. Ситуацию по санитарной охране региона полностью контролирует Роспотребнадзор.