Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли череду ошибок Путина
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
СМИ: стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Президент Чехии не извинится за слова о Крыме
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за вспышки вируса проверяют все чартеры из Турции

В сентябре в аэропорту выявили 5 пассажиров с симптомами инфекционных заболеваний.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за вспышки энтеровирусной инфекции начали тщательно осматривать туристов, прилетевших из Турции, Таиланда и Туниса. По данным краевого управления Роспотребнадзора, контроль пришлось усилить «для выявления заболевших туристов». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, в сентября 2017 года сотрудники санитарно-карантинного отдела обнаружили на борту самолетов пять туристов с признаками инфекции. Речь идет о разных видах заболеваний — острая респираторная инфекция, энтеровирусная инфекция, острая кишечная инфекция и др.

«В отношении больных пассажиров и контактных лиц проведены санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

В аэропортах также следят за ситуацией с лихорадками Зика и Денге. На всех воздушных суднах, прилетевших из зарубежных стран, проводят дезинфекцию. Ситуацию по санитарной охране региона полностью контролирует Роспотребнадзор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Абитуриенты-иностранцы смогут поступить в СФУ по особым правилам
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Россия оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь