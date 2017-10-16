В Красноярске из-за вспышки вируса проверяют все чартеры из Турции

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за вспышки энтеровирусной инфекции начали тщательно осматривать туристов, прилетевших из Турции, Таиланда и Туниса. По данным краевого управления Роспотребнадзора, контроль пришлось усилить «для выявления заболевших туристов». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, в сентября 2017 года сотрудники санитарно-карантинного отдела обнаружили на борту самолетов пять туристов с признаками инфекции. Речь идет о разных видах заболеваний — острая респираторная инфекция, энтеровирусная инфекция, острая кишечная инфекция и др.

«В отношении больных пассажиров и контактных лиц проведены санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.