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12:33 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске запустят детское интернет-телевидение

В программе — мастер-классы по техническим новинкам: авиа-, ракето-, судомоделированию, робототехнике, конструированию и так далее.

Источник: dostup1.ru

В конце осени Дом юношеского технического творчества Челябинска запустит детское интернет-телевидение; ежедневно в прайм-тайм зрителей ждут мастер-классы по авиа-, ракето-, судомоделированию, робототехнике и конструированию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основная цель проекта — привлечь подрастающее поколение к техническому творчеству, увлечь инженерным искусством.

«Наша команда получила бесценный опыт выстраивания механизма дистанционного обучения, проведения видеоконференций и вебинаров. Сейчас мы готовы представить инновационный формат дополнительного образования — интерактивное интернет-телевидение. Ведущие онлайн-кружков смогут видеть свою аудиторию, а зрители — задавать вопросы в прямом эфире», — комментирует проект директор ДЮТТ Владислав Халамов.

Он отметил, что современные дети весьма восприимчивы к техническим новинкам и новым технологиям, их захватывает динамичность развития современного мира. Прекрасная идея — использовать этот интерес в образовательных целях: показать ребятам, как можно делать похожие устройства в домашних условиях своими руками.

Добавим, команда специалистов ДЮТТ длительное время разрабатывала концепцию детского обучающего интернет-телевидения как альтернативу телешоу, идущим в прайм-тайм, когда дети уже дома и не знают, чем себя занять.

Напомним, Дом юношеского технического творчества — это областной центр по развитию робототехники и технического творчества на довузовских уровнях образования, в сентябре 2017 года получил статус регионального оператора «Кванториумов» на Южном Урале.

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