В Челябинске запустят детское интернет-телевидение
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В конце осени Дом юношеского технического творчества Челябинска запустит детское интернет-телевидение; ежедневно в
Основная цель проекта — привлечь подрастающее поколение к техническому творчеству, увлечь инженерным искусством.
«Наша команда получила бесценный опыт выстраивания механизма дистанционного обучения, проведения видеоконференций и вебинаров. Сейчас мы готовы представить инновационный формат дополнительного образования — интерактивное
Он отметил, что современные дети весьма восприимчивы к техническим новинкам и новым технологиям, их захватывает динамичность развития современного мира. Прекрасная идея — использовать этот интерес в образовательных целях: показать ребятам, как можно делать похожие устройства в домашних условиях своими руками.
Добавим, команда специалистов ДЮТТ длительное время разрабатывала концепцию детского обучающего
Напомним, Дом юношеского технического творчества — это областной центр по развитию робототехники и технического творчества на довузовских уровнях образования, в сентябре 2017 года получил статус регионального оператора «Кванториумов» на Южном Урале.