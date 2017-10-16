В Челябинске запустят детское интернет-телевидение

Источник: dostup1.ru

В конце осени Дом юношеского технического творчества Челябинска запустит детское интернет-телевидение; ежедневно в прайм-тайм зрителей ждут мастер-классы по авиа-, ракето-, судомоделированию, робототехнике и конструированию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основная цель проекта — привлечь подрастающее поколение к техническому творчеству, увлечь инженерным искусством.

«Наша команда получила бесценный опыт выстраивания механизма дистанционного обучения, проведения видеоконференций и вебинаров. Сейчас мы готовы представить инновационный формат дополнительного образования — интерактивное интернет-телевидение. Ведущие онлайн-кружков смогут видеть свою аудиторию, а зрители — задавать вопросы в прямом эфире», — комментирует проект директор ДЮТТ Владислав Халамов.

Он отметил, что современные дети весьма восприимчивы к техническим новинкам и новым технологиям, их захватывает динамичность развития современного мира. Прекрасная идея — использовать этот интерес в образовательных целях: показать ребятам, как можно делать похожие устройства в домашних условиях своими руками.

Добавим, команда специалистов ДЮТТ длительное время разрабатывала концепцию детского обучающего интернет-телевидения как альтернативу телешоу, идущим в прайм-тайм, когда дети уже дома и не знают, чем себя занять.