В Ростове-на-Дону рынок «Восточный» частично возобновил работу после пожара

Источник: РИА Новости

«Сейчас мы уже возобновили работу», — сказал Лысенко. Он отметил, что сгоревшая территория по-прежнему огорожена. «Следственные действия еще проводятся, поэтому восстанавливать сгоревшую часть мы будем после их завершения», — уточнил он.

Лысенко добавил, что владельцы сгоревших торговых точек временно переселены на другую территорию рынка. После завершения следственных действий и последующего ремонта их предполагается перевести обратно. При этом в новые торговые павильоны будут установлены металлопластиковые окна, улучшена их организация.

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся вечером 8 октября. Пожару была присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.