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12:34 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону рынок «Восточный» частично возобновил работу после пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Вещевой рынок «Восточный» в Ростове-на-Дону, где около недели назад произошел крупный пожар, возобновил работу в той части, которая не была повреждена огнем, сообщил РИА Новости директор рынка Александр Лысенко.

Источник: РИА Новости

«Сейчас мы уже возобновили работу», — сказал Лысенко. Он отметил, что сгоревшая территория по-прежнему огорожена. «Следственные действия еще проводятся, поэтому восстанавливать сгоревшую часть мы будем после их завершения», — уточнил он.

Лысенко добавил, что владельцы сгоревших торговых точек временно переселены на другую территорию рынка. После завершения следственных действий и последующего ремонта их предполагается перевести обратно. При этом в новые торговые павильоны будут установлены металлопластиковые окна, улучшена их организация.

Вещевой рынок «Восточный», известный ростовчанам как «Темерник», загорелся вечером 8 октября. Пожару была присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.

По данным полиции, причиной пожара стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом двумя работниками, которые укрепляли на металлической стене контейнера терминал оплаты сотовой связи. Уголовное дело возбуждено по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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