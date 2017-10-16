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12:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волжане выйдут на митинг против строительства химического завода

Митинг и сбор подписей против строительства нового химического завода пройдет в Волжском 21 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном отделении КПРФ, мероприятие пройдет в 14:00 на площади Ленина. «Митинг согласован с администрацией города», — отметили коммунисты. Кроме того, горожан приглашают 30 октября в 17:00 на общественные слушания, посвященные строительству химического производства карбамата МН. Мероприятие пройдет в большом зале ДК «ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЙ».

Напомним, что о строительстве завода стало известно еще в сентябре. Обеспокоенные горожане начали собирать петиции против него. Жители Волжского узнали, что на базе «Волжского оргсинтеза» будет налажено производство карбамата МН. Планируется, что предприятие будет давать 15 000 тонн вещества в год. Оно используются в сельском хозяйстве в качестве действующих веществ пестицидов.

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