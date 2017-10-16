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12:33 (мск), источник: "Российская газета"

На этой неделе грянут морозы до 16 градусов

С сильных дождей начнется неделя в европейской части страны, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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Они пройдут в Волгоградской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. В высокогорье осадки будут с мокрым снегом. Дождь будет сопровождаться сильным ветром 15−20 метров в секунду, в Кабардино-Балкарии до 26 метров. Сильные дожди с ветром практически по всему югу, кроме Краснодарского края.

Температура в южных регионах 8−13 градусов. В Калмыкии и Дагестане до 17 градусов, на Черноморском побережье 13−18 градусов.

Дождливый циклон от столицы будет уходить к Поволжью. Поэтому в начале недели в средней полосе, в том числе в Москве, прохладная погода. В начале недели небольшие дожди, ночная температура в пределах 1−6 градусов тепла, днем 6−11 градусов.

В понедельник в Карелии сильный дождь с ветром 15−20 метров в секунду. В Ленинградской и соседних областях дожди будут умеренными, ветрено, температура 8−13 градусов. Севернее, в Мурманской, Архангельской и соседних областях, тоже дождливо. В некоторых территориях возможен мокрый снег, в Мурманской области и Ненецком округе температура будет опускаться ниже нуля, в остальных — около 10 градусов тепла.

В Поволжье отправляется циклон с дождями. На севере будет ветрено. Максимальная температура составит 12 градусов тепла.

Дожди оставляют Калининградскую область, где на неделе затопило некоторые районы. Там устанавливается сухая, но ветреная погода. Температура 15−20 градусов, теплее чем на Черноморском побережье.

На Урале и на юге западной Сибири сохраняется температура выше климатической нормы — 5−10 градусов тепла, местами до 13 градусов и с небольшими дождями.

Красноярский край покидает погожий фронт, на смену ему приходят дожди. Но температура остается теплой — 9−14 в дневные часы. При этом в земледельческой зоне края, а также в Хакасии и Тыве сохраняется снежный покров. В теплые дни он подтаивает, но не исчезает совсем. Настоящая зима на севере края — на Таймыре в начале недели похолодает до -16 градусов.

От Байкала и до Дальнего Востока погода идет на улучшение. У Байкала без осадков. В Иркутской области около 10 тепла. В Бурятии 2−7 градусов. На Дальнем Востоке стихает ветер в Якутии. На неделе его скорость 10−15 метров в секунду, на 10 метров меньше, чем еще несколько дней назад. Здесь уже теплая зима — 3−8 градусов мороза.

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