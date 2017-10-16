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12:34 (мск), источник: 365info.kz

Российский художник поджег Банк Франции

В Париже полиция задержала художника и акциониста из России Петра Павленского.

Источник: 365info.kz

По сведениям местных СМИ, Павленский и некая женщина подожгли офис Банка Франции, призывая при этом к «Великой французской революции», потому как «банкиры заняли место монархов». Прибывшие на место полицейские задержали Павленского. Стоит отметить, что в мае 2017 года он получил во Франции политическое убежище.

Павленский не раз устраивал подобные акции в России: в феврале 2014 года в знак солидарности с украинским майданом он жег покрышки в Санкт-Петербурге, а в ноябре 2015 года поджег входную дверь здания ФСБ в Москве.

Самая знаменитая акция Павленского прошла в ноябре 2013 года, когда он, раздевшись догола, прибил гвоздем свои половые органы к брусчатке на Красной площадки в знак протеста против «апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества».

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