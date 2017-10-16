Российский художник поджег Банк Франции
В Париже полиция задержала художника и акциониста из России Петра Павленского.
В Париже полиция задержала художника и акциониста из России Петра Павленского.
По сведениям местных СМИ, Павленский и некая женщина подожгли офис Банка Франции, призывая при этом к «Великой французской революции», потому как «банкиры заняли место монархов». Прибывшие на место полицейские задержали Павленского. Стоит отметить, что в мае 2017 года он получил во Франции политическое убежище.
Павленский не раз устраивал подобные акции в России: в феврале 2014 года в знак солидарности с украинским майданом он жег покрышки в
Самая знаменитая акция Павленского прошла в ноябре 2013 года, когда он, раздевшись догола, прибил гвоздем свои половые органы к брусчатке на Красной площадки в знак протеста против «апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества».