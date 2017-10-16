Бывшего гендиректора «Белкоопвнешторга» судят в Минске
Как следует из обвинения, озвученного прокурором, обвиняемый принимал взятки в течение 2017 года. Всего установлено четыре таких факта.
Как следует из обвинения, озвученного прокурором, обвиняемый принимал взятки в течение 2017 года. Всего установлено четыре таких факта.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» Владимира Забродского, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 УК.
Как следует из обвинения, озвученного прокурором, обвиняемый принимал взятки в течение 2017 года. Всего установлено четыре таких факта. Незаконно денежные средства принимались от руководителя компании ООО «Мир пива» вследствие незаконной договоренности по частичному погашению имеющейся кредиторской задолженности.
Суммы взяток составляли от Br2 тыс. до Br6,5 тыс. Всего Забродский, по версии обвинения, получил Br15 тыс.
Свою вину обвиняемый не признает.