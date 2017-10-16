Бывшего гендиректора «Белкоопвнешторга» судят в Минске

Как следует из обвинения, озвученного прокурором, обвиняемый принимал взятки в течение 2017 года. Всего установлено четыре таких факта. Незаконно денежные средства принимались от руководителя компании ООО «Мир пива» вследствие незаконной договоренности по частичному погашению имеющейся кредиторской задолженности.