Звезда «Игры престолов» выходит замуж за американского поп-певца
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из «Игры престолов» помолвлена с американским
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из «Игры престолов» помолвлена с американским
21-летняя звезда знаменитого сериала опубликовала фото, на котором ее рука лежит на руке певца. На безымянном пальце актрисы можно увидеть кольцо, означающее помолвку. «Я сказала “Да”», — такая подпись сопровождает фото.
28-летний Джо Джонас, в прошлом звезда