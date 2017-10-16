Звезда «Игры престолов» выходит замуж за американского поп-певца

21-летняя звезда знаменитого сериала опубликовала фото, на котором ее рука лежит на руке певца. На безымянном пальце актрисы можно увидеть кольцо, означающее помолвку. «Я сказала “Да”», — такая подпись сопровождает фото.

28-летний Джо Джонас, в прошлом звезда бойз-бенда Jonas Brothers, а сейчас выступает в команде DNCE, выложил в своем инстаграме такую же фотографию, добавив подпись «Она сказала “Да”». Молодые люди начали встречаться в 2016 году.