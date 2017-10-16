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13:13 (мск), источник: Газета.Ру

Звезда «Игры престолов» выходит замуж за американского поп-певца

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из «Игры престолов» помолвлена с американским поп-исполнителем Джо Джонасом. Это стало известно накануне вечером, благодаря ее посту в инстаграме.

Источник: AP 2017

21-летняя звезда знаменитого сериала опубликовала фото, на котором ее рука лежит на руке певца. На безымянном пальце актрисы можно увидеть кольцо, означающее помолвку. «Я сказала “Да”», — такая подпись сопровождает фото.

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28-летний Джо Джонас, в прошлом звезда бойз-бенда Jonas Brothers, а сейчас выступает в команде DNCE, выложил в своем инстаграме такую же фотографию, добавив подпись «Она сказала “Да”». Молодые люди начали встречаться в 2016 году.

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