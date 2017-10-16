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12:49 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Улицы Петербурга привели в идеальный порядок за неделю

Коммунальщики вымели 4 тысячи тонн мусора.

Коммунальные службы вплотную взялись за уборку улиц. С 9 по 16 октября с улично-дорожной сети города было вывезено 666 тонн мусора и 3236 тонн смета. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

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Расход воды за неделю составил около 18 тысяч кубометров. За неделю было вымыто около 3,9 тысячи метров пешеходных и 6,8 тысяч метров силовых ограждений, отремонтировали 477 метров пешеходных ограждений.

Сегодня днем уборку города осуществляют 340 единиц техники и 823 специалистов ручного труда.

Напомним, что не так давно на дворцовой площади состоялся смотр коммунальнйо техники в стиле «Игры престолов».

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