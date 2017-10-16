Улицы Петербурга привели в идеальный порядок за неделю
Коммунальщики вымели 4 тысячи тонн мусора.
Коммунальщики вымели 4 тысячи тонн мусора.
Коммунальные службы вплотную взялись за уборку улиц. С 9 по 16 октября с
Расход воды за неделю составил около 18 тысяч кубометров. За неделю было вымыто около 3,9 тысячи метров пешеходных и 6,8 тысяч метров силовых ограждений, отремонтировали 477 метров пешеходных ограждений.
Сегодня днем уборку города осуществляют 340 единиц техники и 823 специалистов ручного труда.
Напомним, что не так давно на дворцовой площади состоялся смотр коммунальнйо техники в стиле «Игры престолов».