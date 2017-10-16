Улицы Петербурга привели в идеальный порядок за неделю

Коммунальные службы вплотную взялись за уборку улиц. С 9 по 16 октября с улично-дорожной сети города было вывезено 666 тонн мусора и 3236 тонн смета. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

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Техника дорожных предприятий отработала более 4,6 тысяч смен, работники ручного труда отработали 7,5 тысяч смен.

Расход воды за неделю составил около 18 тысяч кубометров. За неделю было вымыто около 3,9 тысячи метров пешеходных и 6,8 тысяч метров силовых ограждений, отремонтировали 477 метров пешеходных ограждений.

Сегодня днем уборку города осуществляют 340 единиц техники и 823 специалистов ручного труда.